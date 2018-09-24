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Antalya Haber: Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada Melek Bulgan (45) yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da otomobil traktörle çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil traktörle çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Antalya Elmalı- Kaş karayolunun 10'uncu kilometresindeki Elmalı'ya bağlı İslamlar köyü yakınlarında dün akşam meydana gelen kazada, Muhammet Bulgan'ın (46) kullandığı 66 KD 507 plakalı otomobil, önünde seyreden Ahmet K.'nin kullandığı 07 PD 477 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan Muhammet Bulgan, Melek Bulgan (45), Süheyla Yıldırım (59), Zeynep Zengin (20) ve Tayyip Bulgan (13) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Melek Bulgan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Traktör sürücüsü Ahmet K. gözaltına alındı.
Diğer yandan bölge halkı Elmalı- Kaş yolunda özellikle akşam saatlerinde reflektör bulunmayan traktörlerin kaza riskini artırdığını belirterek, traktör sürücülerinin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

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