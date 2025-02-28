Antalya sahur vakti saat kaçta? Antalya sahur vakitleri ne kadar kaldı? Antalya sahura kaç dakika var? Antalya sahur kaçta başlıyor? Antalya için sahur saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 1 mart 2025 Antalya Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız? Bilgileri haberin detayında..

ANTALYA SAHUR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Diyanet Ramazan imsakiyesi 2025 ile Ramazan’ın 1. günü 1 Mart Cumartesi günü Antalya sahur saati ve imsak vakti 06:02 olarak açıklandı.

ANTALYA İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Antalya iftar vakti 2025 Ramazan’ın 1. günü 1 Mart Cumartesi saat 18:58’da akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek.

ANTALYA İMSAKİYE 2025

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 01.03.2025 06:02 07:21 13:15 16:26 18:58 20:12

2 02.03.2025 06:01 07:20 13:14 16:27 18:59 20:13

3 03.03.2025 06:00 07:19 13:14 16:27 19:00 20:14

4 04.03.2025 05:58 07:17 13:14 16:28 19:01 20:15

5 05.03.2025 05:57 07:16 13:14 16:28 19:02 20:16

ORUÇ TUTMAYA NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç ibadeti, sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir; aynı zamanda bir bilinç ve niyet meselesidir. Oruç tutarken niyet etmek, bu ibadetin kabul olması için temel bir adımdır. Niyet, kalben yapılabileceği gibi dil ile de ifade edilebilir.

Oruç için niyet etmek, sahur vaktinde ezandan önce yapılmalıdır. Ramazan orucu için şu şekilde niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya"







