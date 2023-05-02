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Antalya seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Antalyalılar sandık başına gidecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken Meclis seçimlerinde 24 siyasi parti yarışacak. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi. Seçimlere sayısı günler kala geçmiş seçim sonuçları da sorgulanmakta. Antalya seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki Antalya milletvekili seçim sonuçlarına göre kim, hangi parti kazandı? Antalya Kumluca, Manavgat, Serik, Konyaaltı, Aksu, Kepez Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçim sonuçları oy oranları.

10:56 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Antalya seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçları,
Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. İşte Antalya seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK Parti Antalya milletvekili adayları

1- Mevlüt Çavuşoğlu

2- Mustafa Köse

3- Tuba Vural Çokal

4- Kemal Çelik

5- Atay Uslu

6- İbrahim Ethem Taş

7- Kuddusi Müftüoğlu

8- İzzettin Sultanyar

9- Tülay Beşkonak Özçay

10- Yusuf Mayıslar

11- Betül Demirok

12- Rüştü Peker

13- Ferah Nur Ünal

14- Özcan Yıldırım

15- Mehmet Uysal

16- Yahya Turgut

17- İbrahim Bayuk

CHP Antalya milletvekili adayları

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök

MHP Antalya millettekili adayları

1 ABDURRAHMAN BAŞKAN

2 HİLMİ DURGUN

3 MUSTAFAAKSOY

4 YUSUF KELLELİ

5 FERHAT SARIBEK

6 İLKNUR FİDAN

7 OĞUZHAN ÇELİK

8 YAVUZ ÇAĞLAR

9 SERKAN ÖZTÜRK

10 ALİ ÇETİN

11 HAYATİ PEKER

12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU

13 İDRİS ÖZCAN

14 AHMET ALİ COŞKUN

15 MEHMET ALİ YALÇIN

16 MUSTAFA DORUATLI

17 KUTLUHAN TOZOĞLU

İyi Parti Antalya Milletvekili Aday Listesi

UĞUR POYRAZ

AYKUT KAYA

ALİ ADNAN KAYA

AYŞEN KURT

SERKAN TETİK

İLHAMİ OKUDAN

MEHMET BAŞARAN

NESRİN ÜNAL

MUSA ERTUĞAN

MESUT YILMAZ

DURMUŞ KAPLAN

ARİF KOCABIYIK

BAŞAK KARATAŞ

DURMUŞ ALİ ARSLAN

NEŞE TOKER

LEVENT ÖZDEMİR

HATİCE AVCI

Yeniden Refah Partisi Antalya milletvekili aday listesi

ATINÇ KORKMAZ

ALİ KÖKSAL

YUSUF İSLAM ÇELİK

ÜMİT ÖZKURT

HASAN ÇAPUN

FETHİ BAŞUSLU

VELİ DERE

PINAR TOPUZ

BURAK DOĞAN

AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI

OĞUZHAN YILDIRIM

MEHMET BAYRAK

İBRAHİM ÖMER REYHAN

ALİ ARSLAN

TANER TEKİN

KASIM ARSLAN

HESE AK

Memleket Partisi Antalya milletvekili aday listesi

1- MEVLÜT DUDU

2-MUSTAFA KAVASOĞLU

3-HASAN YALÇIN

4-TURGUT OKUR

5-EMRE ERGİN

6-SERDAR GÜZEL

7-TAYFUN AYDOĞMUŞ

8-ŞEFİKA AYGÜNEŞ

9-DİLEK DİKER

10-HASAN BUĞRA MEYVECİOĞLU

11-EMİNE KANDİL

12- MUSTAFA HAYDAR DEMİROK

13- BAHRİ KENDİR

14-MISRA DENLİ

15-SELAMİ ÖZBARDAKÇI

16-MUSTAFA DEMİR

17- MURAT DEMİRCAN

BBP Antalya milletvekili aday listesi

1-Alaattin ÇAKIR

2-Uğur AY

3-Ebru AKBULUT

4-Bilal KARAOĞLU

5-İsmail METİN

6-Mahmut Turgut SARIYILDI

7-İbrahim CEYLAN

8-Salih ŞENER

9-Hasan TEZEL

10-Servet UYLAŞ

11-Uğur BIYIK

12-Musa KOÇ

13-Melisa KARACAN

14-Sinan KELE

15-Mehmet YEMENİCİ

16-Yılmaz KARATEK

17-Şeyma KAYA

2023 seçimleri Antalya seçim sonuçları

14 Mayıs
2023 Antalya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan
28. Dönem Antalya milletvekilleri
burada yer alacaktır.

Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Antalya seçim sonuçları
na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42’sini alırken,
Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucu
na göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,1’ini aldı.

Antalya milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Millet İttifakı Antalya oy oranı % 47 olurken, CHP 8, İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 45,1’ini alarak AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

Sivas’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Antalya’da hangi parti kazandı?

AK Parti % 35

CHP % 29,1

İYİ Parti % 16,9

MHP % 10,1

HDP % 7,3

Antalya yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhittin Böcek oyların % 50,62’sini alırken, AK Parti adayı Menderes Türel ise oyların % 46,27’sinin aldı.

Antalya İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 37,89

AK Parti % 34,35

İYİ Parti % 9,41

MHP % 9,02

DSP % 3,12

Antalya ilçeleri hangileri?

Antalya ilinin ilçeleri; Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez'dir.


AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edildi. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.


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