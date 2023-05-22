Antalya cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
Antalya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
28 Mayıs Antalya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar
14 Mayıs Antalya 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Antalya 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 53.1 oranında Millet İttifakı adayı 63.3 Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 39,8 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Antalya’da aldığı oy oranı ise % 6.4 oldu.
14 Mayıs Antalya milletvekili seçim sonuçları 2023
Konya 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre CHP oyların % 32.3’ünü alırken AK Parti % 29.1 oranında oya sahip oldu. Antalya’da İYİ Parti % 11.3, MHP % 10, Yeşil Sol Parti % 4.9 oranında oy aldı.
Antalya’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.
14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?
Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.
AK Parti Antalya milletvekili adayları
1- Mevlüt Çavuşoğlu
2- Mustafa Köse
3- Tuba Vural Çokal
4- Kemal Çelik
5- Atay Uslu
6- İbrahim Ethem Taş
7- Kuddusi Müftüoğlu
8- İzzettin Sultanyar
9- Tülay Beşkonak Özçay
10- Yusuf Mayıslar
11- Betül Demirok
12- Rüştü Peker
13- Ferah Nur Ünal
14- Özcan Yıldırım
15- Mehmet Uysal
16- Yahya Turgut
17- İbrahim Bayuk
CHP Antalya milletvekili adayları
1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök
MHP Antalya millettekili adayları
1 ABDURRAHMAN BAŞKAN
2 HİLMİ DURGUN
3 MUSTAFAAKSOY
4 YUSUF KELLELİ
5 FERHAT SARIBEK
6 İLKNUR FİDAN
7 OĞUZHAN ÇELİK
8 YAVUZ ÇAĞLAR
9 SERKAN ÖZTÜRK
10 ALİ ÇETİN
11 HAYATİ PEKER
12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU
13 İDRİS ÖZCAN
14 AHMET ALİ COŞKUN
15 MEHMET ALİ YALÇIN
16 MUSTAFA DORUATLI
17 KUTLUHAN TOZOĞLU
İyi Parti Antalya Milletvekili Aday Listesi
UĞUR POYRAZ
AYKUT KAYA
ALİ ADNAN KAYA
AYŞEN KURT
SERKAN TETİK
İLHAMİ OKUDAN
MEHMET BAŞARAN
NESRİN ÜNAL
MUSA ERTUĞAN
MESUT YILMAZ
DURMUŞ KAPLAN
ARİF KOCABIYIK
BAŞAK KARATAŞ
DURMUŞ ALİ ARSLAN
NEŞE TOKER
LEVENT ÖZDEMİR
HATİCE AVCI
Yeniden Refah Partisi Antalya milletvekili aday listesi
ATINÇ KORKMAZ
ALİ KÖKSAL
YUSUF İSLAM ÇELİK
ÜMİT ÖZKURT
HASAN ÇAPUN
FETHİ BAŞUSLU
VELİ DERE
PINAR TOPUZ
BURAK DOĞAN
AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI
OĞUZHAN YILDIRIM
MEHMET BAYRAK
İBRAHİM ÖMER REYHAN
ALİ ARSLAN
TANER TEKİN
KASIM ARSLAN
HESE AK
Memleket Partisi Antalya milletvekili aday listesi
1- MEVLÜT DUDU
2-MUSTAFA KAVASOĞLU
3-HASAN YALÇIN
4-TURGUT OKUR
5-EMRE ERGİN
6-SERDAR GÜZEL
7-TAYFUN AYDOĞMUŞ
8-ŞEFİKA AYGÜNEŞ
9-DİLEK DİKER
10-HASAN BUĞRA MEYVECİOĞLU
11-EMİNE KANDİL
12- MUSTAFA HAYDAR DEMİROK
13- BAHRİ KENDİR
14-MISRA DENLİ
15-SELAMİ ÖZBARDAKÇI
16-MUSTAFA DEMİR
17- MURAT DEMİRCAN
BBP Antalya milletvekili aday listesi
1-Alaattin ÇAKIR
2-Uğur AY
3-Ebru AKBULUT
4-Bilal KARAOĞLU
5-İsmail METİN
6-Mahmut Turgut SARIYILDI
7-İbrahim CEYLAN
8-Salih ŞENER
9-Hasan TEZEL
10-Servet UYLAŞ
11-Uğur BIYIK
12-Musa KOÇ
13-Melisa KARACAN
14-Sinan KELE
15-Mehmet YEMENİCİ
16-Yılmaz KARATEK
17-Şeyma KAYA
2018 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Antalya seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42’sini alırken, Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,1’ini aldı.
2018 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları
Millet İttifakı Antalya oy oranı % 47 olurken, CHP 8, İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 45,1’ini alarak AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.
2018 Antalya'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 35
- CHP % 29,1
- İYİ Parti % 16,9
- MHP % 10,1
- HDP % 7,3
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Antalya yerel seçim sonuçları
CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhittin Böcek oyların % 50,62’sini alırken, AK Parti adayı Menderes Türel ise oyların % 46,27’sinin aldı.
2019 Antalya İl Genel Meclisi seçim sonuçları
CHP % 37,89
AK Parti % 34,35
İYİ Parti % 9,41
MHP % 9,02
DSP % 3,12
Antalya hakkında bilgiler
Antalya, Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz'e kıyısı olan bir ilimizdir. Türkiye'nin turizm açısından en önemli merkezlerinden biridir. Antalya'nın tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Antalya, tarih boyunca Lidyalılar, Persler, İskender, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. Günümüzde Antalya, turizm sektörüyle öne çıkmaktadır.
Antalya'nın yüzölçümü 20.177 km²'dir ve Türkiye'nin en büyük altıncı ilidir. İl, 19 ilçeden oluşur: Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ve Demirtaş. Antalya, turizm açısından oldukça zengin bir ilimizdir. Antik şehirleri, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri, plajları, konaklama tesisleri ve gece hayatı ile turistlerin ilgi odağıdır.
Antalya'nın nüfusu 2021 yılı verilerine göre 2.606.000'dir. İlin nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 129 kişi/km²'dir. Antalya'nın en kalabalık ilçesi 1.118.000 nüfusu ile Muratpaşa'dır. İlin en düşük nüfuslu ilçesi ise 5.000 civarında nüfusu olan Demre'dir. Antalya, Türkiye'nin en fazla göç alan illerinden biridir. Ayrıca yabancıların Türkiye'deki konut yatırımlarında da öncelikli tercih edilen illerden biridir.