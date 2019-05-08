Antalya'da arsa karşılığı okul yapım ihalesi

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından arsa karşılığı okul yapım ihalesi düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol (AKOY Protokolü) uyarınca projesine uygun olarak okul binası yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00’te Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında arsa karşılığı inşaat ihalesi yapılacak.

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