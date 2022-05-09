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Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz mi yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü Antalyaspor’a konuk olacak Konyaspor rakibiyle Süper Lig’de 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 21 maçın 7’sini Konyaspor, 3’ünü Antalyaspor kazanırken 11 karşılaşma beraberlikle bitti. Mücadenin detayları merak ediliyor. Antalyaspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Antalyaspor Konyaspor maçı canlı ve şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Antalyaspor Konyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor’u ağırlayacak olan Fraport TAV Antalyaspor, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak. Maçın saati ve yayın bilgisi merak ediliyor.

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Konyaspor arasında pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak.

11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Öte yandan rakibi karşısında üstünlüğü bulunan Konyaspor, Antalyaspor’la oynadığı son 11 maçı da kaybetmedi. Yeşil-beyazlılar söz konusu maçlarda 2 galibiyet alırken 9 mücadele beraberlikle neticelendi. Antalyaspor, Konyaspor’u en son 1 Mayıs 2016 tarihinde evinde 1-0’lık sonuçla mağlup etti. Bu sezonun ilk devresinde Konya’da oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar Endri Çekiçi’nin 90. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.

AKDENİZ EKİBİNDE 2 SAKAT, 4 SINIRDA OYUNCU VAR

Fraport TAV Antalyaspor’da zorlu Konyaspor maçında Admir Mehmedi, Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı atlatan kaptan Hakan Özmert ve Ufuk Akyol’un, futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde forma giymesi bekleniyor. Akdeniz temsilcisinde Fredy, Naldo, Hakan Özmert ve Fernando, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
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