AÖF 2024-2025 Vize Takvimi açıklandı! AÖF sınavları ne zaman, vize sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Güz Dönemi vize sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF'ün yayımladığı akademik takvime göre, güz dönemi vize sınavları için tarihler belirlenmiş durumda. AÖF öğrencilerinin sınavlara hazırlanırken sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu oldu. Peki, 2024 AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...