AÖF 2024-2025 Vize Takvimi açıklandı! AÖF sınavları ne zaman, vize sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı?

"AÖF sınavları ne zaman, vize sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi vize sınav tarihleri, lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversitelerde vize sınavlarının başlamasıyla birlikte, AÖF öğrencileri de 2023-2024 Güz Dönemi vize tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler vize sınavlarına hazırlanmaya başladı. Peki, AÖF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Güz Dönemi vize sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF'ün yayımladığı akademik takvime göre, güz dönemi vize sınavları için tarihler belirlenmiş durumda. AÖF öğrencilerinin sınavlara hazırlanırken sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu oldu. Peki, 2024 AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin ardından gözler AÖF vize tarihlerine çevrildi. Yayımlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek.
GÜZ DÖNEMİ AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI TARİHLERİ
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.