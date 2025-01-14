Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025 Güz Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak olan sınavlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav giriş yerleri belgesinin henüz açıklanmadığı bu dönemde, öğrenciler en güncel bilgileri bekliyor. AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi final giriş yeri öğrenme ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavları yaklaşıyor. Öğrenciler, sınav tarihleri için geri sayıma başlarken, AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı öğrenmek istiyor. Peki 2025 AÖF Güz Dönemi final giriş belgesi nasıl alınır? İşte Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi öğrenme ekranı...
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF final sınavı giriş yerleri AÖF tarafından yayımlandı. AOS öğrenci ekranından belgenizi çıktı olarak alabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ya da AÖF Bürolarından alabilirler.
AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.