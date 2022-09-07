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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) 2022-2023 kayıt yenileme işlemleri başladı mı?

Anadolu Üniversitesi (A.Ü) tarafından açıktan üniversite eğitimi sunan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler işlemlern hangi tarihlerde yapılacağı merak edilerek öğrenciler tarafından “AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlıyor?” şeklindeki sorular merak kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İşte 2022 - 2023 AÖF kayıt takvimi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022-2023: AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak?
AÖF kayıt tarihleri 2022

AÖF kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi ve 26 Ağustos 2022 Cuma tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler AÖF Kayıt Yenileme ve ikinci Üniversite kayıt tarihlerine çevrdildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri ile ilgili tarihleri açıkladı. Peki, açıköğretim üniversite kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?

AÖF 2022-2023 KAYIT TAKVİMİ

AÖF İkinci Üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM yeni kayıt işlemleri; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 26 Ağustos 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemleri ise 03 Ekim 2022 Pazartesi-17 Ekim 2022 Pazartesi arasında tamamlanacak.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT YENİLEME YAPILIR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.t... adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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