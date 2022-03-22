AÖF sınav giriş belgesi alma: 2022 Açıköğretim sınavı ne zaman, sınav online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri sınav yerlerini merak ediyor. Sınav öncesinde sistem üzerinden giriş belgeleri erişime açılacak. AÖF'ün resmi sosyal medya hesaplarından da duyuru yapılacak. Bahar yarıyılı derslerinden sonra vize sınavlarıolacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF sınavı ne zaman, online mı olacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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