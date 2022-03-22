​AÖF sınav giriş belgesi alma: 2022 Açıköğretim sınavı ne zaman, sınav online mı yapılacak?

AÖF öğrecileri sınav giriş yerlerini ve sınav belgelerinin yayınlanıp, yayınlanmadığı oldukça merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından belirlenen 2021-2022 eğitim yılı takvimiyle bahar yarıyılı vize tarihleri de öğrencilere duyuruldu. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF sınavı ne zaman, online mı olacak? İşte detaylar...
AÖF sınav belgeleri yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?
- AÖF sınav giriş belgeleri öğrencilerin 21 Şubat 2022 tarihinde seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek.
- Ancak nisan ayı başında yapılacak sınavlar için henüz giriş belgeleri yayımlanmadı. Belgelerin sınava bir hafta kala yayımlanması bekleniyor.
AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
2021-2022 senesinin Bahar dönemi ara sınavları 2 – 3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF sınav takvim detayları
Vize Sınavları: 2 – 3 Nisan 2022
Final Sınavları: 21 – 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022