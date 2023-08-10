AÖF yaz okulu
AÖF 2023 YAZ OKULU SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!
Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav giriş belgelerini yayımlandı.
19 Ağustos'ta yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavına giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Geçtiğimiz bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak düzenlenmişti. 2023 AÖF yaz okulu sınavı ise yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
AÖF 2023 yaz okulu sınavı 100 puan üzerinden hesaplanacak. Sınavların ardından öğrencilerin dönem sonu puanı yeniden değerlendirilecek.