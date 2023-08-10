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AÖF 2023 yaz okulu sınavı giriş belgeleri yayınlandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yapılacak yaz okulu sınavının tarihi yaklaşırken sınav giriş belgelerine yönelik duyuru geldi. 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden görüntülenebilecek.

11:06 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AÖF yaz okulu

AÖF yaz okulu

sınava giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, AÖF sınava giriş belgelerine anadolu.edu.tr ve e-devlet üzerinden erişebilecekler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu sınavlarının dönem sonu ortalamasına katkısı %100 olacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 30 soru ve 40 dakika sınav süresi verilecek. Peki İşte AÖF 2023 yaz okulu sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte Açıköğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF 2023 YAZ OKULU SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav giriş belgelerini yayımlandı.

19 Ağustos'ta yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavına giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Geçtiğimiz bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak düzenlenmişti. 2023 AÖF yaz okulu sınavı ise yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

AÖF 2023 yaz okulu sınavı 100 puan üzerinden hesaplanacak. Sınavların ardından öğrencilerin dönem sonu puanı yeniden değerlendirilecek.

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