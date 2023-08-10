sınava giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, AÖF sınava giriş belgelerine anadolu.edu.tr ve e-devlet üzerinden erişebilecekler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu sınavlarının dönem sonu ortalamasına katkısı %100 olacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 30 soru ve 40 dakika sınav süresi verilecek. Peki İşte AÖF 2023 yaz okulu sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte Açıköğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı