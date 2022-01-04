AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri güz dönemi final sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı. AÖF sınav giriş belgesi açıklandı! AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 Final sınavları için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını ve sınav yerlerinin belli olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada "Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz" denildi.
2021-2022 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?
2021/22 AÖF Güz Dönem Sonu Sınav tarihleri: 08-09 Ocak 2022.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti