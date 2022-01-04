AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı! 2022 AÖF final sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri açıklandı. AÖF sınav giriş yerleri sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor. AÖF sitesinden yapılan açıklamalar ile AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav yeri sorgulama ekranı ve AÖF finalleri nerede gibi merak edilen konular açıklığa kavuştu. Peki, AÖF final sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

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