Özgün AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı
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AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!

2022 AÖF final sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri açıklandı. AÖF sınav giriş yerleri sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor. AÖF sitesinden yapılan açıklamalar ile AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav yeri sorgulama ekranı ve AÖF finalleri nerede gibi merak edilen konular açıklığa kavuştu. Peki, AÖF final sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!
aöf

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri güz dönemi final sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı. AÖF sınav giriş belgesi açıklandı! AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 Final sınavları için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını ve sınav yerlerinin belli olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada "Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz" denildi.

2021-2022 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?

2021/22 AÖF Güz Dönem Sonu Sınav tarihleri: 08-09 Ocak 2022.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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