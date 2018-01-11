AÖF sınavı ne zaman? İşte 2018 AÖF sınav tarihleri!

Bazı nedenlerden dolayı örgün olarak eğitimini tamamlayamayanlar Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden ön lisans ya da lisans eğitimlerine devam etmekteler. Eğitim ve öğretim yılı içerisinden Güz ve Bahar dönemi olarak iki ayrı dönemde sınavlar yapılmaktadır. Her dönemde de vize ve final sınavı olmak üzere iki sınav yapılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde AÖF sınavına girecek adayların sınav giriş yerleri açıklandı ve AÖF resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman? İşte 2018 AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 25 - 26 Kasım 2017

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 21 Temmuz 2018

BAŞARI NOTU VE HARF NOTU

Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır: Harf Notu Katsayısı AA 4,00 AB 3,70 BA 3,30 BB 3,00 BC 2,70 CB 2,30 CC 2,00 CD 1,70 DC 1,30 DD 1,00 FF 0,00 Bu harf notlarına ek olarak; DZ: Devamsız, KL: Kaldırıldı, MU: Muaf, SD: Sorumlu Değil, YT: Yeterli, YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir. DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir. KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

2018 AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi erişime açıldı AÖF öğrencileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlar öncesinde sınav giriş belgelerini almak ve sınav giriş yerlerini öğrenmek istiyor. AÖF ise gerçekleştirilecek olan sınavlar öncesinde bazı uyarılarda bulundu. Öğrencilerin yanında bulunması gereken evraklarla ile sınavda geçersiz sayılacak olan durumlar resmi siteden duyuruldu. Peki AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler sisteme giriş yaparak sınav yerleri hakkında bilgi sahibi olabilirler.SINAVI GEÇERSİZ YAPAN BİRDEN FAZLA KODLAMA DURUMU NEDİR?Öğrencinin önüne kitapçık türü geldiğinde, kitapçık türleri A, B, C, D olarak kendi kitapçık türünü kodlaması gerekiyor. Şayet birden fazla kodlama yapıldığında öğrencinin sınavı geçersiz sayılıyor.DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?ÖSYM’nin sistemini Anadolu Üniversitesi de uyguluyor. Net üzerinden yapılan işlem doğrultusunda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor.SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Sınavlar 13 Ocak ve 14 Ocak tarihlerinde yapılacaktır. Sorular ise 15 Ocak 2018 Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasında yayınlanacaktır. Soruların hepsi yayınlanıp cevaplar resmi olarak sistemde gözükecektir.Sınava Girmek İçin Gerekli BelgelerFotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik BelgesiFotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.Geçersiz BelgelerÖğrenci Kimlik KartıSürücü Belgesi (Ehliyet)Mesleki Kimlik KartlarıAskeri Kimlik BelgesiBaro Kartı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve Açıköğretim Fakültesi işbirliği ile yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti Projelerine yeni fırsatlar eklendi. Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik 2017 Ekim başvuru döneminde toplu gönderim üzerine tasarlanmış çok ortaklı 2 proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Bu kapsamda 7 ülkeye 2 haftadan 12 aya kadar sürelerde Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrenciler gönderilecek. İtalya’da yaşlı bakım merkezinde, Portekiz’de gençlik merkezinde, Macaristan’da okul öncesi eğitim kurumlarında, Bulgaristan’da engelli bakım merkezinde, İspanya’da eko köyde, Hırvatistan’da doğal çevreyi koruma merkezinde gerçekleşecek projelerde gençler gönüllü olarak yer alacaklar. Bu çalışma planına gittikleri ülkenin dil kursunu ücretsiz olarak almak da dahil olacak."Gönüllülerimizin tüm ihtiyaçları proje kapsamında karşılanıyor"Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Yeni yılın başında Açıköğretim öğrencilerimize yönelik iki yeni Avrupa projesinin kabul edilmesi memnuniyet verici. Yapılan faaliyetler ve hazırlık süreci için gönüllüler herhangi bir ücret ödemeyecek ve projeyle bağlantılı giderler proje bütçesinden karşılanacak. Gönüllü öğrencilerimizin; pasaport, vize, sağlık sigortası, seyahat giderleri, konaklama ve yeme-içme giderleri, dil desteği, cep harçlığı gibi bütün ihtiyaçları proje kapsamında karşılanıyor. Ayrıca gönüllülere faaliyetleri boyunca bir de rehber eşlik ediyor. Projeyi başarıyla tamamlayan öğrencilere bir de uluslararası geçerlilik taşıyan ve yeterliliklerini belgeleyen Youthpass Sertifikası veriliyor” dedi.Projelerde gönüllü seçimlerine dair duyurunun 8-31 Ocak tarihleri arasında http://eurodesk.anadolu.edu.tr... web sayfasından ve AÖF Anadolum Facebook Sayfasından yapılacağı belirtildi.