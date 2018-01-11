AÖF sınavı ne zaman? İşte 2018 AÖF sınav tarihleri!

Bazı nedenlerden dolayı örgün olarak eğitimini tamamlayamayanlar Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden ön lisans ya da lisans eğitimlerine devam etmekteler. Eğitim ve öğretim yılı içerisinden Güz ve Bahar dönemi olarak iki ayrı dönemde sınavlar yapılmaktadır. Her dönemde de vize ve final sınavı olmak üzere iki sınav yapılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde AÖF sınavına girecek adayların sınav giriş yerleri açıklandı ve AÖF resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman? İşte 2018 AÖF sınav tarihleri...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 25 - 26 Kasım 2017
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Ocak 2018
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 14 - 15 Nisan 2018
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 02 - 03 Haziran 2018
2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 21 Temmuz 2018
BAŞARI NOTU VE HARF NOTU
Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır: Harf Notu Katsayısı AA 4,00 AB 3,70 BA 3,30 BB 3,00 BC 2,70 CB 2,30 CC 2,00 CD 1,70 DC 1,30 DD 1,00 FF 0,00 Bu harf notlarına ek olarak; DZ: Devamsız, KL: Kaldırıldı, MU: Muaf, SD: Sorumlu Değil, YT: Yeterli, YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir. DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir. KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.AÖF ÖĞRENCİLERİNE AVRUPA DENEYİM FIRSATI
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve Açıköğretim Fakültesi işbirliği ile yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti Projelerine yeni fırsatlar eklendi. Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik 2017 Ekim başvuru döneminde toplu gönderim üzerine tasarlanmış çok ortaklı 2 proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Bu kapsamda 7 ülkeye 2 haftadan 12 aya kadar sürelerde Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrenciler gönderilecek. İtalya’da yaşlı bakım merkezinde, Portekiz’de gençlik merkezinde, Macaristan’da okul öncesi eğitim kurumlarında, Bulgaristan’da engelli bakım merkezinde, İspanya’da eko köyde, Hırvatistan’da doğal çevreyi koruma merkezinde gerçekleşecek projelerde gençler gönüllü olarak yer alacaklar. Bu çalışma planına gittikleri ülkenin dil kursunu ücretsiz olarak almak da dahil olacak."Gönüllülerimizin tüm ihtiyaçları proje kapsamında karşılanıyor"Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Yeni yılın başında Açıköğretim öğrencilerimize yönelik iki yeni Avrupa projesinin kabul edilmesi memnuniyet verici. Yapılan faaliyetler ve hazırlık süreci için gönüllüler herhangi bir ücret ödemeyecek ve projeyle bağlantılı giderler proje bütçesinden karşılanacak. Gönüllü öğrencilerimizin; pasaport, vize, sağlık sigortası, seyahat giderleri, konaklama ve yeme-içme giderleri, dil desteği, cep harçlığı gibi bütün ihtiyaçları proje kapsamında karşılanıyor. Ayrıca gönüllülere faaliyetleri boyunca bir de rehber eşlik ediyor. Projeyi başarıyla tamamlayan öğrencilere bir de uluslararası geçerlilik taşıyan ve yeterliliklerini belgeleyen Youthpass Sertifikası veriliyor” dedi.Projelerde gönüllü seçimlerine dair duyurunun 8-31 Ocak tarihleri arasında http://eurodesk.anadolu.edu.tr... web sayfasından ve AÖF Anadolum Facebook Sayfasından yapılacağı belirtildi.
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