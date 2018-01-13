AÖF sınavı saat kaçta? 13-14 Ocak AÖF sınav giriş belgesi alma

AÖF sınavı saat kaçta sorusu cevabını buldu. 13 ve 14 Ocak tarihlerinde AÖF sınavları gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerlerini öğrenen ve sınav giriş belgelerini almak isteyen adaylar ise saat kaçta olacağını merak ediyordu. İşte AÖF sınav saatleri.

AÖF sınavı saat kaçta?

Türkiye çapında gerçekleşecek olan AÖF’ün ilk oturumu saat 09:30’ta, öğleden sonraki sınav oturumları ise saat 14:00’te başlayacak, 20 sorudan oluşan her ders için 30 dakika süre verilecek.

SINAVI GEÇERSİZ YAPAN BİRDEN FAZLA KODLAMA DURUMU NEDİR?

Öğrencinin önüne kitapçık türü geldiğinde, kitapçık türleri A, B, C, D olarak kendi kitapçık türünü kodlaması gerekiyor. Şayet birden fazla kodlama yapıldığında öğrencinin sınavı geçersiz sayılıyor.

DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM’nin sistemini Anadolu Üniversitesi de uyguluyor. Net üzerinden yapılan işlem doğrultusunda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor.

SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlar 13 Ocak ve 14 Ocak tarihlerinde yapılacaktır. Sorular ise 15 Ocak 2018 Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasında yayınlanacaktır. Soruların hepsi yayınlanıp cevaplar resmi olarak sistemde gözükecektir.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi (Ehliyet)

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı