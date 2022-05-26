Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Bahar Dönemi vize sınavları sona erdi. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin sınav sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuç sorgulama sayfası ve sınav takvimi... İşte haberimizin detayları sizlerle...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyrumuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta gerçekleşti. 2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. REKLAM Bu kapsamda AÖF final sonuçlarının 5 Haziran haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA VE ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

AÖF sınıf geçme sistemi hakkında detaylı bilgiler

Açıköğretim öğrencinin birinci yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştirilir.

Öğrenciler fakülte tarafından atanan derslere ekleme ve çıkartma yapabilir ya da toplam 45 krediyi geçmemek kaydıyla üst yarı yıldan ders seçebilir. (İlk yıl istisna)

Lisans eğitimi birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamaz.

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AÖF sınav takvimi

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.