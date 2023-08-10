Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açtığı yaz okulunun ders etabında sona geliniyor. Yaz okulu sınavları ise şimdi açıktan üniversite eğitimi alan adayların gündeminde. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖF’ta sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılıyor. Yaz okulu sınavlarında öğrencilere 30 soru yönetilirken 40 dakika sınav süresi verilecek.

Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüecek. Anadolu Üniversitesi ve diğer Açıköğretim Fakültesinde başarı notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

Sınavların online düzenlenmesi durumunda bilgi paylaşımı ve kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.







