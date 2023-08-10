|
Özgün

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı yaz okulu takvimi yayınlandı. Böylece ''AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023?'' sorusu yanıt buldu. AÖF yaz okulu ne zaman, yüz yüze mi online mı yapılacak? İşte detaylar...

08:21 . 10/08/2023 Thursday
Yeni Şafak
AÖF

AÖF

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açtığı yaz okulunun ders etabında sona geliniyor. Yaz okulu sınavları ise şimdi açıktan üniversite eğitimi alan adayların gündeminde. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖF’ta sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılıyor. Yaz okulu sınavlarında öğrencilere 30 soru yönetilirken 40 dakika sınav süresi verilecek.

Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüecek. Anadolu Üniversitesi ve diğer Açıköğretim Fakültesinde başarı notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

Sınavların online düzenlenmesi durumunda bilgi paylaşımı ve kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.



#AÖF
#açık öğretim fakültesi
#aöf yaz okulu
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler? İşte işsizlik maaşı bilinmesi gerekenler