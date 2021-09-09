AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF'ün resmi sitesinden açıklanacak yaz okulu sonuçları merakla bekleniyor.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI AÇIKLANDI MI?
Açık üniversite öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını sorgularken bir yandan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli değil. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.