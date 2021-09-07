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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF Yaz okulu sınav sonuçları için heyecan dorukta. Bu yıl Yaz okulu sınavına katılan AÖF öğrencileri sonuçlar için meraklanıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül’de düzenlendi. Sınav soruları Anadolum eKampüs üzerinden yayımlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı son açıklamaya göre, sınav sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak. Bu açıklamaya göre, sonuçların en geç 20 Eylül'e kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.

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