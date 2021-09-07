AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül’de düzenlendi. Sınav soruları Anadolum eKampüs üzerinden yayımlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı son açıklamaya göre, sınav sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak. Bu açıklamaya göre, sonuçların en geç 20 Eylül'e kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.