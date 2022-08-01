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AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2022?

AÖF yaz okulu sınav tarihine ilişkin aramalar ağustos ayına girilmesiyle arttı. 2022 Yılının AÖF Yaz okulu sınavına katılım sağlayacak öğrenciler, sınavın ne zaman ve saat kaçta olacağını öğrenmek istiyor. AÖF yaz okulu ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI 2022: Sınavlar ne zaman, online mı olacak?
AÖF yaz okulu sınavları

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları bitti.Bu sınavların bitmesinin ardından gözler AÖF Yaz okulu sınavına çevrildi.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK, SINAVA KİM GİREBİLECEK?

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze olacak. Destek sistemi tarafından yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARINA KİMLER KATILACAK?

Destek sisteminin yaptığı açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadeleri kullanıldı.


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