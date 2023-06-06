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AÖL MEB açık lise kayıtları ne zaman?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi açıklandı. AÖL 3. dönem kayıt yenileme ile ilgili detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-3. dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimini yayınlandı. Buna göre açık lise kayıtları 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak. Peki MEB Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtlar nasıl yapılacak? AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lise sınavları nasıl yapılacak, online mi yüz yüze mi? İşte detaylar.

17:31 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
MEB AÖL yeni kayıt ve sınav tarihleri

MEB AÖL yeni kayıt ve sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yani
AÖL kayıt yenileme ekranı
, 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler, AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapmaya devam ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. dönem yeni kayıtlar ne zaman?

'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme kılavuzunda sürecin nasıl ilerleyeceği şu sözlerle dile getirildi;

"Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır."

AÖL sınavları nasıl yapılacak, yüz yüze mi online mi?

AÖL ilk dönem ve ikinci dönem sınavları online (Çevrimiçi) olarak yapıldı. Üçüncü dönem sınavları için sınav takvimiyle beraber detayların da netleşmesi bekleniyor.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 3. dönem sınavları temmuz ayında uygulanmıştı. Bu yılın 3. dönem sınavlarının da temmuz ayı içerisinde uygulanması bekleniyor.

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da sınava girdi. MEB 2023 LGS sınav sorularını yayınladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS puanı hesaplama nasıl yapılır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

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