Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yani AÖL kayıt yenileme ekranı , 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler, AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapmaya devam ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. dönem yeni kayıtlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme kılavuzunda sürecin nasıl ilerleyeceği şu sözlerle dile getirildi;

"Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır."

AÖL sınavları nasıl yapılacak, yüz yüze mi online mi?

AÖL ilk dönem ve ikinci dönem sınavları online (Çevrimiçi) olarak yapıldı. Üçüncü dönem sınavları için sınav takvimiyle beraber detayların da netleşmesi bekleniyor.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?