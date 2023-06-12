Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav katılım ücretini” ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.