|
Özgün

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek?

Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde sınavlarda ter döken binlerce AÖL öğrencisi bir yandan sınavların ne zaman biteceğini diğer yandan sonuçları hangi tarihte açıklanacağına ilişkin aramalar yapıyor. Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek? Son gün ne zaman? İşte yanıtı...

14:30 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖL

AÖL

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavlarının online olarak yapılması kararını aldı. MEB online sınav ekranını açık lise öğrencilerinin erişime açtı. Açık Lise sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten sorular yöneltilecek. Peki Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023/3.DÖNEM SON GÜN NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 (saat 09.30’dan) – 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonuyerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.



#aöl
#açık lise
#aöl sınavları
#açık lise sınavları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Twitter X nedir, ne alama geliyor?