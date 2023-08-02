Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavlarının online olarak yapılması kararını aldı. MEB online sınav ekranını açık lise öğrencilerinin erişime açtı. Açık Lise sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten sorular yöneltilecek. Peki Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023/3.DÖNEM SON GÜN NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 (saat 09.30’dan) – 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonuyerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.







