2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturum hâlinde gerçekleştirildi. Açık lise sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. MEB takvimi duyurdu. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi...
MEB AÖL 2024 1. dönem sınavı 21-22 Aralık tarihlerinde uygulandı. 3 oturumda düzenlenen Açık öğretim lisesi sınavına katılan öğrenciler, 'AÖL sınav sonuçları görüntüleme ekranına' odaklandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarları MEB tarafından erişime açıldı. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlandı.