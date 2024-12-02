Okullardaki 9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Türkiye genelindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, bugün dersbaşı yaptı. Hem öğrencilerin hem de veliler şimdi de yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil tarihlerini merak ediyor.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.
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