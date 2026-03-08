Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki okullar ne zaman kapanacak?
MEB ikinci dönem 2026 ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvime göre 2026 yılı ikinci ara tatilinin mart ayı içerisinde yapılacak.
İkinci ara tatil ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart’ta son ders zilinin çalmasıyla birlikte ara tatile girecek. Bir haftalık tatilin ardından okullar, Ramazan Bayramı’nın hemen sonrasında 23 Mart Pazartesi günü yeniden açılacak ve eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.
Okullar ne zaman kapanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Yaz tatili başlayacak.