MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı. Şimdi gözler ikinci dönem nisan ara tatili ile 15 tatilinde. Peki ara tatil ne zaman? 2. ara tatil hangi ayda? Yarıyıl tatili ne zaman, tatil kaç gün?
Okullardaki 9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Türkiye genelindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, ilk ara tatilin bitmesiyle birlikte ders başı yaptı. Hem öğrencilerin hem de veliler şimdi de yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil tarihlerini merak ediyor.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.