Okullardaki 9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Türkiye genelindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, ilk ara tatilin bitmesiyle birlikte ders başı yaptı. Hem öğrencilerin hem de veliler şimdi de yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil tarihlerini merak ediyor.