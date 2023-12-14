"Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklenti anket sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranı, maaşları ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları yakın zaman içinde açıklanacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklenti anket sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Beklenti anket sonuçları...