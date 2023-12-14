"Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklenti anket sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranı, maaşları ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları yakın zaman içinde açıklanacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklenti anket sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Beklenti anket sonuçları...
ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
KASIM ENFLASYON RAKAMLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.
TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.
Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.