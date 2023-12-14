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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Beklenti anket sonuçları...

"Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Emekli ve memur zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından son 6 aylık enflasyon rakamları verisi belli olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklenti anket sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Beklenti anket sonuçları...

23:56 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı
Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı

"Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklenti anket sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranı, maaşları ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları yakın zaman içinde açıklanacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklenti anket sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Beklenti anket sonuçları...

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.


Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.


KASIM ENFLASYON RAKAMLARI


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.


Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.


TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.


Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.

#aralık ayı enflasyon
#enflasyon
#TÜİK
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