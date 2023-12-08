"Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları için aralık ayı ödeme tarihleri sorgulanıyor. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İllere göre sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?





Evde bakım maaşı geçtiğimiz ayın ortaları itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı.





Buna göre; Aralık ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 11-15 Aralık tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?





Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.





Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?





e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



