|
Özgün

Deprem olan illerde vefat ve yaralı sayısı kaç oldu? 13 Şubat deprem bölgesinde son durum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Deprem felaketinde 8. güne girilirken sahada çalışmalar sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybının 29 bin 605 olduğu açıklandı. Arama çalışmalarının 7. gününde de sevindiren kurtarma haberleri geldi. İlk depremin ardından geçen 141'inci ve 163'üncü saatler arasında en az 41 kişi ekiplerce kurtarıldı. AFAD, 147 bin 934 vatandaşın diğer illere tahliye edildiği de bildirdi. İşte Kahramanmaraş depreminde son durum.

09:14 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremde son dakika gelişmeleri

Depremde son dakika gelişmeleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Deprem 10 ilde can kaybı ve yaralı sayısı kaç oldu?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2 bin 412 artçı deprem meydana geldi. Arama çalışmalarının 7. gününde de sevindiren kurtarma haberleri geldi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk depremin ardından geçen 141'inci ve 163'üncü saatler arasında en az 41 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Baba Gökhan Uğurlu'nun, 10 yaşındaki kızı Zeynep'in yerini tarif etmesi üzerine çalışma yürüten ekipler, Zeynep'i, depremin 159. saatinde yıkıntıların içinden çıkardı. Zeynep'in enkazdan çıkarılması üzerine kurtarma ekipleri birbirine sarılarak sevinç yaşadı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 29 bin 605 oldu. Depremden etkilenen illerden 147 bin 934 afetzede tahliye edildi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 32 bin 71 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 9 bin 369 olarak kayıtlara geçti. Hasar Tespit Afet Grubu tarafından şimdiye kadar 122 bin 152 binanın incelemesi tamamlandı.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 233 bin 320'ye ulaştı. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 322 araç görev yapıyor.

Kızılay ve STK'ler tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar ve mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 seyyar ve mobil fırın, 83 banyo ve çamaşır ünitesi sevk edildi. Bölgedeki vatandaşlara çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtımı sürüyor. Psikososyal destek hizmetleri için de bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç sevk edildi.



#deprem
#deprem son durumu
#kahramanmaraş deprem
31 dakika önce
default-profile-img
Deprem olan illerde vefat ve yaralı sayısı kaç oldu? 13 Şubat deprem bölgesinde son durum
EYT düzenlemesinde son durum ne? Mustafa Elitaş’tan flaş açıklama geldi
Kahramanmaraş Kalesi de depremde hasar gördü
Suudi Arabistan’dan deprem bölgesine 7 uçak dolusu yardım
Hatay’da 167. saat mucizesi: Enkaz altından yürüyerek çıktı
Kadirov: Başkomutandan emir gelirse Amerika'ya bile gideriz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.