Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Deprem 10 ilde can kaybı ve yaralı sayısı kaç oldu?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2 bin 412 artçı deprem meydana geldi. Arama çalışmalarının 7. gününde de sevindiren kurtarma haberleri geldi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk depremin ardından geçen 141'inci ve 163'üncü saatler arasında en az 41 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Baba Gökhan Uğurlu'nun, 10 yaşındaki kızı Zeynep'in yerini tarif etmesi üzerine çalışma yürüten ekipler, Zeynep'i, depremin 159. saatinde yıkıntıların içinden çıkardı. Zeynep'in enkazdan çıkarılması üzerine kurtarma ekipleri birbirine sarılarak sevinç yaşadı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 29 bin 605 oldu. Depremden etkilenen illerden 147 bin 934 afetzede tahliye edildi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 32 bin 71 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 9 bin 369 olarak kayıtlara geçti. Hasar Tespit Afet Grubu tarafından şimdiye kadar 122 bin 152 binanın incelemesi tamamlandı.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 233 bin 320'ye ulaştı. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 322 araç görev yapıyor.

Kızılay ve STK'ler tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar ve mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 seyyar ve mobil fırın, 83 banyo ve çamaşır ünitesi sevk edildi. Bölgedeki vatandaşlara çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtımı sürüyor. Psikososyal destek hizmetleri için de bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç sevk edildi.







