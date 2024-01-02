Arda Güler sakatlığını tamamen atlattı ve idmanlara başladı. Yarın oynanacak Mallorca maçında ilk kez kadroda olması beklenen genç oyuncu için İspanyol taraftarlar bir hayli heyecanlı...

Arda Güler ne zaman maça çıkacak?

Marca'nın haberine göre genç yıldız, bir aksilik yaşamaması halinde 3 Ocak 2024'te oynanacak olan Mallorca maçında Ancelotti'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Haberin devamında İtalyan teknik direktörün Arda'yı şimdilik ilk 11'de değil, oyunun son bölümünde kullanmayı planladığı kaydedildi.

Ancelotti'nin Mallorca ile Santiago Bernabeu'da oynanacak olan maçtaki iç saha avantajının Arda Güler'e öz güven kazandıracağını ve beklenenden daha iyi dönmesini sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

Son sakatlığına çok üzülmüştü

Son sakatlığının ardından çok üzülen Arda Güler, "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulunmuştu. Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtilmişti.

"İlk sakatlığı, geçen yıl geçirdiği menisküs yırtığıydı. Ameliyat edildi ve çoğu futbolcunun yaşayabileceği türden kas problemleriyle uğraştı."







