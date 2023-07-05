Arda Güler için Real Madrid ile Barcelona arasında kıran kırana çekişme yaşanıyor. 'Beyaz Şimşekler'den son dakika transfer hamlesi geldi. İspanyol basınının haberine göre, Real Madrid, Fenerbahçe'ye cazip bir öneri sundu ve El Clasico'da bir adım öne geçti.

Arda Güler'i hangi kulüp istiyor?

Barcelona ve Real Madrid'in yanında Avrupa kulüpleri Arda'nın peşinde. Gerek Türkiye gerekse Avrupa medyasında her gün bir Arda Güler transfer haberi çıkıyordu. Borussia Dortmund'dan Ajax'a, PSG'den Leipzig'e New Castle'a kadar bir çok takımın Arda Güler'i transfer etmek istediği yönünde haberler yayınlaşıyor.

Arda Güler Barcelona’ya mı, Real Madrid’e mi gidecek?

Barcelona ve Real Madrid'in istediği Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in tercihini yaptı. Arda'nın Real Madrid'e transfer olmak istediği ve sarı lacivertli takımda 1 yıl daha kiralık oynamak istemediği için bu kararı aldığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona Arda'yı transfer etmek için 10 gündür İstanbul'da kamp kurmuş durumdaydı ve Başkan Ali Koç ile görüşmelerini sürdürüyordu. Bu süreçte Real Madrid'in de devreye girdiği ve 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için temsilci yolladığı ve oyuncuyla masaya oturduğu belirtildi.

Arda'yı Barcelona alırsa 1 yıl daha Fenerbahçe'ye kiralayacaktı. Ancak genç oyuncunun sarı lacivertli takımda kiralık oynamayı da reddettiği ve bu nedenle Real Madrid'e daha sıcak baktığı ileri sürüldü. Arda Güler'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynamak istemediğini net bir şekilde yönetime de bildirdiği kaydedildi. Real Madrid'in sarı lacivertli kulübe 20 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği iddia edildi. Başkan Ali Koç'un bugün saat 16.00'da İsmail Kartal'ın imza töreninde bu konuya açıklık getirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak transfer ettiği Arda Güler, altyapıda gösterdiği performansla kısa süre içerisinde parladı. 18 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonuyla birlikte sarı-lacivertlilerde A takım forması giymeye başladı.

Arda Güler, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe formasını 16 maçta terletti. Genç oyuncu bu müsabakalarda 3 gol ile 5 asist üretti. Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneğinin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. A Milli Futbol Takımı'nda 4 maçta şans bulan Arda Güler, 1 gol atma şansı yakaladı.







