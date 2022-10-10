Ardahan'da 10 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi mi?

Ardahan'a kar düştü. Kent merkezinde yer yer sağanak yağmurdan oluşan yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor. Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ARDAHAN'DA 10 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullara ara verildiği açıklaması henüz yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.