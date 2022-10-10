Özgün Ardahanda 10 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi mi?
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Ardahan'da 10 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi mi?

Ardahan'dan kar haberi geldi. Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da kar yağışının etkili olması ile okulların tatil edilip edilmeyeceği merak kazandı. 10 Ekim Pazartesi Ardahan'da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ardahan kar tatili: 10 Ekim Pazartesi Ardahanda okullar tatil edildi mi?
Ardahan kar tatili

Ardahan'a kar düştü. Kent merkezinde yer yer sağanak yağmurdan oluşan yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor. Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ARDAHAN'DA 10 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullara ara verildiği açıklaması henüz yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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