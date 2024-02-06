Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 6 Şubat Salı tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.