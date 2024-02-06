Ülke genelinde eykisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı ile ve ilçelerde okullarda eğitime ara veriliyor. Ardahan Valiliği okullarda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Tüm okulların bugün tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, bir günlük arayı kitap okuyarak geçirelim, sizleri çok seviyoruz." ifadesini kullandı.
Van'da da okullar tatil
Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün atil edildi.