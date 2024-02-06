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Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi. İşte Ardahan Valiliği'nden 6 Şubat Salı kar tatili açıklaması...

08:45 - 6/02/2024 Salı
AA
Kar tatili
Kar tatili

Ülke genelinde eykisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı ile ve ilçelerde okullarda eğitime ara veriliyor. Ardahan Valiliği okullarda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ardahan'da bugün okullar tatil edildi

Tüm okulların bugün tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, bir günlük arayı kitap okuyarak geçirelim, sizleri çok seviyoruz." ifadesini kullandı.


Van'da da okullar tatil

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün atil edildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 6 Şubat Salı tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

#Ardahan
#kar
#okullar tatil
#kar tatili
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