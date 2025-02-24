Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ardahan'ın 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ardahan'ın 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

09:4424/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ardahan
Ardahan

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da yaşayan öğrenciler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Ardahan'da okullar tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Ardahan'ın 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İşte açıklamanın detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Ardahan ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Ardahan'ın 4 ilçesinde okullar tatil edildi

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde eğitim öğretim yapılamayacak. Ayrıca bu ilçelerde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli ile çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın personel idari izinli olacak. İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildi.




#ardahan
#kar tatili
#ardahan kar tatili
#ardahan valiliği

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 2025 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesinde zam olasılıkları belli oldu