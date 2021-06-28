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Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Kurban Bayramı arefesi ise 19 Temmuz Pazartesi. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar arefe günü oruç tutulur mu, arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? sorularının cevabını merak ediyor. Haberimizde, Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Peki arefe günü oruç tutulur mu? İşte cevabı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arefe günü oruç tutulur mu: Arefe günü yapılacak ibadetler
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Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı ve 23 Temmuz Cuma günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 19 Temmuz Pazartesi günü. Kurban Bayramı öncesi bazı vatandaşlar, arefe günü oruç tutulur mu, arefe günü yapılacak ibadetleri merak ediyor.

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Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından " Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
  • Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64)."

Arefe günü

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

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Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

  • Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

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Osmanlı'da kurban eti nasıl dağıtılırdı?
Osmanlı'da Kurban Bayramı büyük bir coşku ile kutlanırdı. Halk arasında kurban etinin dağıtımı da bir seremoni şeklinde olurdu. Kurban etleri çocuklar tarafında dağıtılarak semtteki ihtiyaç sahiplerini öğrenmesi sağlanırdı.


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