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Deprem sonrası Armutlu’da tüm okullar tatil oldu: Yarın okul var mı?

Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi. Peki yarın 5 Aralık Salı Armutlu’da okullar tatil mi, açıklama yapıldı mı?

13:07 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yalova Armutlu'da okullar tatil mi?
Yalova Armutlu'da okullar tatil mi?
Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle
'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının ardından Armutlu Kaymakamlığı, ilçedeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini açıkladı.

Armutlu’da yarın okullar tatil mi?

Gemlik merkezli deprem sonrası bugün öğleden sonra tatil edilen Armutlu’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremde Google telefonlara bildirim gönderip önceden uyardı
Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremde Google telefonlara bildirim gönderip önceden uyardı

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenilirken, depremde Google'ın Android deprem uyarı sistemi devreye girdi. Daha önce birçok depremde devreye giren sistem, telefonlara bildirim göndererek 5,1'lik deprem ile ilgili önceden uyardı. Ancak, bildirim alamayan kullanıcılar arasında, Google deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl açılacağını merak eden birçok kişi bulunuyor. Peki, Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl açılır? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda aktif etme yollarının detayları...

#Armutlu
#okul tatil haberleri
#deprem
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Deprem sonrası Armutlu’da tüm okullar tatil oldu: Yarın okul var mı?