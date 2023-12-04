Yalova Armutlu'da okullar tatil mi?
Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle
'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının ardından Armutlu Kaymakamlığı, ilçedeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini açıkladı.
Armutlu’da yarın okullar tatil mi?
Armutlu’da yarın okullar tatil mi?
Gemlik merkezli deprem sonrası bugün öğleden sonra tatil edilen Armutlu’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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11 dakika önce