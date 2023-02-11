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Artçı sarsıntılara dikkat! "5'in üzerinde olabilir"

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki illerde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, arçı sarsıntılara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Gazianetep, Şanlıurfa, Diyarbakır'da artçı sarsıntılar devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? İşte Tatar'ın açıklamaları...

13:05 . 11/02/2023 Cumartesi
DHA
Artçı sarsıntılar

Artçı sarsıntılar

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem felaketinin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ım son paylaştığı veriye göre bölge de şu ana kadar kaydedilen sarsıntıların sayısı bin 666'ya ulaştı.

DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK Mİ?

Orhan Tatar: Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmesin. Artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bunların bir bölümü 5'in üzerinde olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmaları yapıyor. Günde 32 bin 500 binaya bakılıyor. Bu binalara hasar tespit ekibi gelmeden, hasar tespiti yapılmadan binalardan uzak durmakta fayda var. Kırsalda ve köylerde çığ tehlikesi olabilir. Buralarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var.



#artçı sarsıntı
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#afad
#son depremler
2 saat önce
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Artçı sarsıntılara dikkat! "5'in üzerinde olabilir"
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