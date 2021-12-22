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Artvin'de 23 Aralık (Yarın) okullar tatil mi?

Artvin'de kar yağışının etkili olması ile olması ile okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Ülke genelinde kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Artvin. Peki, yarın Artvin'de okullar tatil oldu mu? 23 Aralık Artvin Valiliği kar tatili açıklaması haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Artvinde 23 Aralık (Yarın) okullar tatil mi?
artvin kar tatili

Artvin'de okullar tatil mi? 23 Aralık kar tatili olan iller araştırılıyor. Kar yağışının etkili olduğu Artvin'de de "yarın okullar tatil olacak mı" sorusu merak kazandı.

ARTVİN'DE OKULLARDA 23 ARALIK KAR TATİLİ Mİ?

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından yarın da 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

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