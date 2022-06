Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da zam gelecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda!

Asgari ücret zammı son dakika açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından an be an takip edilmeye devam ederken; 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından yapılması beklenen asgari ücret zammı açıklamasının detayları araştırılmaya başladı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrette zam oranı açıklandı mı?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Ülke genelinde gözler zam ayı olan Temmuz'a çevrildi. Eğer asgariye yüzde 10'luk zam uygulanırsa ücret net 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira) olacak.

REKLAM

Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.

Asgari ücrette konuşulan formüllerden biri de; 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanması. Bu paranın da 450 liralık asgari ücrete dahil edilmesiyle asgari ücretin 5 bin liraya çıkması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET ZAMMINI BUGÜN AÇIKLAYACAK MI?

26 Haziran Pazartesi günü Beştepe'de Bakanlar Kurulu'nun toplanması ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinin en önemlilerinden biri de asgari ücret zammı olacak.

REKLAM

Asgari ücrete dair Bakanlar ve Sendika Başkanları tarafından birçok açıklama yapılırken; Kabine Toplantısı'nın tamamlanmasıyla birlikte gözler Başkan Erdoğan'a çevrilecek ve haftalardır devam eden merakın son bulup bulmayacağı belli olacak.

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması halinde; asgari ücret zammı son dakika açıklamaları ve gelişmeleri haberimizde yer alacak.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

KURTULMUŞ: ÇALIŞMA BAŞLADI

AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete olası zamla ilgili "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." ifadelerini kullandı.