Asgari ücret desteği ne kadar oldu? yeni yıl zam oranı sonrası netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını bildirdi. Asgari ücretin belli olması ile birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti. Asgari ücret desteği 2025 tutarı ise, yeni yıl asgari ücret zammıyla beraber gündeme geldi. Peki, Asgari ücret desteği 2025 yılında ne kadar, kaç TL?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. 2025 yılı asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Peki, yeni yılda asgari ücret desteği ne kadar?
Asgari ücret desteği 2025 yılında ne kadar?
Bakan Işıkhan, her bir asgari ücret için verilen devlet desteğinin de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını duyurdu.
Asgari ücret desteği nasıl alınır?
Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2025 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.
Asgari ücret desği alma şartları
Özel sektör işyeri işvereni olmak,
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.