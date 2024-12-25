Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Asgari ücret desteği 2025 yılında ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı

Asgari ücret desteği 2025 yılında ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı

09:3525/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Asgari ücret desteği
Asgari ücret desteği

Asgari ücret desteği ne kadar oldu? yeni yıl zam oranı sonrası netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını bildirdi. Asgari ücretin belli olması ile birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti. Asgari ücret desteği 2025 tutarı ise, yeni yıl asgari ücret zammıyla beraber gündeme geldi. Peki, Asgari ücret desteği 2025 yılında ne kadar, kaç TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. 2025 yılı asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Peki, yeni yılda asgari ücret desteği ne kadar?

Asgari ücret desteği 2025 yılında ne kadar?

Bakan Işıkhan, her bir asgari ücret için verilen devlet desteğinin de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Asgari ücret desteği nasıl alınır?

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2025 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

Asgari ücret desği alma şartları

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

Özel sektör işyeri işvereni olmak,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.



#asgari ücret
#asgari ücret desteği
#2025 asgari ücret desteği

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?