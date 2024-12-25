Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. 2025 yılı asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Peki, yeni yılda asgari ücret desteği ne kadar?

Asgari ücret desteği 2025 yılında ne kadar?

Bakan Işıkhan, her bir asgari ücret için verilen devlet desteğinin de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Asgari ücret desteği nasıl alınır?

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2025 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

Asgari ücret desği alma şartları

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

Özel sektör işyeri işvereni olmak,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.







