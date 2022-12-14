Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı: Taraflardan ilk açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Vedat Bilgin, "Bugünkü toplantıdan veya bu ay gerçekleştireceğimiz asgari ücretle ilgili işçi ve işverenle birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretlileri rahatlatacak bir düzenlemeyle belirleyeceğiz" ifadesini kullandı

Asgari ücret ikinci toplantı sonucu ne oldu?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin komisyon bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün saat 14:00'te başladı. Saat 16:40 itibarıyla toplantı sona erdi.

İkincisi gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sona erdi. TİSK ve Türk-İş'ten ilk açıklama geldi.

REKLAM

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak: "Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız. Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız. Değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuzla, TÜRK İŞ yönetimi ile yarın sabah değerlendirip, kamuoyuna yarın açıklama yapacağız.

Asgari ücret üçüncü toplantısı ne zaman?

Şu anda tarih belirleyemedik, sunuların gelmesini bekleyeceğiz, muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum.”

REKLAM