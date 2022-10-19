Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Telafi sözümüzü yerine getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin, 'Telafi sözümüzü yerine getireceğiz' dedi. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 yılı öncesi ekim ayıyla milyonlarca çalışanın gündemine gelmeye başladı. Yeni yıl öncesi belirlenecek olan 2023 asgari ücret oranı için bekleyiş sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin partisinin grubunda önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste yaptığı konuşmada asgari ücret vurgusu yaparak "Ocak ve Temmuz ayında yaptığımız iyileştirmelerle bu konuda mesafe kaydettik. Yeni bütçeyle birlikte daha ileri adımlar atacağız. Telafi sözümüzü yerine getireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarının getirdiği zorluklara rağmen yüzde 3,5 hedefinin altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl sonuna doğru döviz kuru üzerinden ekonomimize kurulan tuzağı, aldığımız tedbirlerle bozmuştuk. Bu arada yükselen enflasyon sebebiyle özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Ocak ve Temmuz ayında yaptığımız iyileştirmelerle bu konuda mesafe kaydettik. Şimdi önümüzdeki yılbaşında yeni bütçemizle birlikte daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılacak olan zam oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin" dedi.

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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ise "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz.

Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatif olarak yüzde 95'e takabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" demişti.

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