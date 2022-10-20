Milyonlarca çalışan Ocak 2023 asgari ücret hesabı yapmaya başladı

Asgari ücret zammı son dakika haberleri milyonlarca çalışan tarafından anlık olarak takip ediliyor. Asgari ücret zam oranı ocak ayından itibaren artmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Erdoğan, Telafi sözümüzü yerine getireceğiz” derken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de aralık ayında toplanacak asgari ücret komisyonu ile ilgili de çalışanları koruyacak bir seviye belirleneceğini söyledi. Yeni asgari ücret zammında enflasyon oranlarının dikkate alınıp, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücrete enflasyon ve refah payı ile ne kadar olur? İşte Ocak 2023 asgari ücret hesabı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Erdoğan asgari ücret ile ilgili olarak, "Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

2023 asgari ücret ne kadar olur?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni ücret Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalar artışta enflasyon oranlarının dikkate alınıp, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde. Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65 zam ile 7.018,11 liraya çıkabilecek.

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Asgari ücret: Refah payı ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.230,78, 7 puan ilave edilirse 7.315,85, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.78 oldu. Bu artış Ocak ayında 4.253,40 lira olan ücrete yansıtılırsa, yeni asgari ücret 7.136,35 liraya ulaşacak. 5 puan refah payı eklenirse 7.349,02, 7 puan ilave edilirse 7.434,09, 10 puan eklenirse 7.561,69 lira seviyesine çıkacak. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.88 olarak yer aldı. Bu oran yansıtılırsa yeni asgari ücret Ocak'taki 4.253,40 liradan 7.395,81 lirayı bulacak. Refah payı 5 puan olursa net asgari ücret 7.608,48, 7 puan belirlenirse 7.693,55, 10 puan olursa 7.821,15 liraya yükselecek.

Asgari ücrette birinci formü:

4.253,40 TL üzerinden hesaplama yapılırsa:

Yüzde 65 zamlı: 7.018,11 TL 5 puan eklenirse: 7.230,78 TL 7 puan eklenirse: 7.315,85 TL 10 puan eklenirse: 7.443,45 TL Yüzde 67.78 zamlı: 7.136,35 TL 5 puan eklenirse: 7.349,02 TL 7 puan eklenirse: 7.434,09 TL 10 puan eklenirse: 7.561,69 TL Yüzde 73.88 zamlı: 7.395,81 TL 5 puan eklenirse: 7.608,48 TL 7 puan eklenirse: 7.693,55 TL 10 puan eklenirse: 7.821,15 TL

Asgari ücrette ikinci formü:

2022 yılı enflasyon tahmininin mevcut asgari ücrete eklenmesi üzerinde de duruluyor.

Temmuz'da net 5.500,35 liraya çıkan asgari ücret bu durumda enflasyon tahminlerine göre şöyle değişecek:

Yüzde 65 enflasyon tahmini yansıtılırsa net asgari ücret 5.500,35 liradan 9.075,58 liraya yükselecek. Enflasyonun 5 puan üstü artış yapılırsa 9.350,60, 7 puan üstü artış olursa 9.460,62, 10 puan üstü artış yapılırsa 9.625,61 lirayı bulacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 67.78'lik 2022 enflasyon tahmini mevcut asgari ücrete yansıtılırsa yeni ücret 9.228,49 liraya ulaşacak. Asgari ücret, bu orana 5 puan eklenirse 9.503,50 lira, 7 puan eklenirse 9.613,51, 10 puan eklenirse 9.778,52 lira olabilecek. Yüzde 73.88'lik 2022 yılı enflasyon tahminiyle ise net asgari ücret 5.500,35 liradan 9.564,01 liraya çıkabilecek. Bu enflasyon tahmininin 5 puan üstü artış yapılırsa yeni asgari ücret 9.839,02, 7 puan üstü artış olursa 9.949,03 lira, 10 puan üstü artış yapılırsa 10.114,04 lira seviyesine yükselecek.

5.500,35 TL üzerinden hesaplama yapılırsa:

Yüzde 65 zamlı: 9.075,58 TL

5 puan eklenirse: 9.350,60 TL

7 puan eklenirse: 9.460,62 TL

10 puan eklenirse: 9.625,61 TL

Yüzde 67.78 zamlı: 9.228,49 TL

5 puan eklenirse: 9.503,50 TL

7 puan eklenirse: 9.613,51 TL

10 puan eklenirse: 9.778,52 TL

Yüzde 73.88 zamlı: 9.564,01 TL

5 puan eklenirse: 9.839,02 TL

7 puan eklenirse: 9.949,03 TL

10 puan eklenirse: 10.114,04 TL

Asgari ücrette üçüncü formü:

Mevcut asgari ücrete 6 aylık enflasyon ve refah payı eklenerek de yeni tutar belirlenebilir. Burada da enflasyon tahminlerine göre şu tablo ortaya çıkıyor 5.500,35 TL üzerinden hesaplama:

Yüzde 15.91 zamlı: 6.375,46 TL 5 puan eklenirse: 6.650,47 TL 7 puan eklenirse: 6.760,48 TL 10 puan eklenirse: 6.925,49 TL formül asgari ücret hesabı Yüzde 17.86 zamlı: 6.482,71 TL 5 puan eklenirse: 6.757,73 TL 7 puan eklenirse: 6.867,74 TL 10 puan eklenirse: 7.032,75 TL Yüzde 22.15 zamlı: 6.718,68 TL 5 puan eklenirse: 6.993,70 TL 7 puan eklenirse: 7.103,70 TL 10 puan eklenirse: 7.268,71 TL

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