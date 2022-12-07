Asgari ücrette son durum: Pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlayacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, bu toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.

Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak

Türk- İş Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"Herkes bir rakam açıklıyor. Bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Elimizde bir veri var. Açlık sınırı.

Önümüzde problemli mesele nedir? Vergi. Ülkeyi yönetenler vergiyle ilgili düzenleme yapması gerekiyor.

Emek, işçi sıkıntı içerisinde. Veremeyeceğimiz bir hesap dün de yoktu bugün de yok.

Adil bir komisyon olsa, tamamı asgari ücretli olsa. Bundan evvel asgari ücretli bir engelliyi bu masaya oturttu. Bugün asgari ücret öyle ülkenin gündeminde ki... Bu konuyu konuşması gereken Türk-İş, Türk-İş'in dışındaki sendikalar.

Asgari Ücret Komisyonu adil bir komisyon değil. 12 Eylül'den kalan sıkıntılı konular."

2022 asgari ücret bürüt ne kadar?

Brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50,5 oranında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan %50,5'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.