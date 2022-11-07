Asgari ücret son dakika haberi: 2023 asgari ücrette son durum ne bugün bir açıklama oldu mu? (7 Kasım 2022)

Asgari ücret başta olmak üzere EYT, memur zammı ile ilgile son gelişmeler vatandaşların gündeminde. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ve AK Partili isimlerden asgari ücret zammı açıklaması geldi. Peki 2023 asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte Bakan Nurettin Nebati ile Vedat Bilgin’den gelen son dakika asgari ücret açıklamasının detayları.

2023 asgari ücrette son durum ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret, EYT ve sözleşmelilere ilişkin açıklama "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız." ifadesini kullandı.

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Bakan Nurettin Nebati'den asgari ücret ve memur açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair merak edilenleri yanıtladı. Bakan Nebati "Aralık ayından itibaren enflasyonda düşüşü göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, asgari ücret ve memur maaşlarının artışıyla ilgili olarak ise "Enflasyon altında artış olmayacak" dedi.

Bakan Nurettin Nebati'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücret, memur ve emekli zammı son dakika

Bakan Nebati, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Nebati, özetle şunları söyledi: "Asgari ücret ve memur maaşı artışı, 2002’den bu yana asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Bu yıla girerken enflasyon hedefimiz bu kadar yüksek değildi.

Bu yıl sapma olduğu için memur ve emekli maaşı artırılınca, talep gelince gelenek bozuldu asgari ücrette iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu net. Dar gelirli, sabit gelirli enflasyon altında kalmadı. Önümüzdeki süreçte de enflasyon oranının altında kalmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı döneminde net cevap verdi. Enflasyon altında artış olmayacak. Çalışma yapılmadığı için henüz, bunlarla ilişkin çalışmalar yapılacak. Enflasyon altında olmayan çalışmalar yapılacak.

Asgari ücret

Enflasyon ne zaman düşecek?

Bakan Nebati, enflasyonun ne zaman düşüşe geçeceğin konusunda da şunları söyledi: “Enflasyon Türkiye’nin tek başına problemi değil, dünyanın problemi. Avrupa resesyona doğru gidiyor. ABD’de enflasyon sürekli tartışılıyor. Enflasyonun sebebi ise küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş. Onlarda çift hane yeni gelirken, Türkiye’de yüzde 80’e neden gelindi. Petrol ve gaz ithalatımız var.

Bunların getirdiği baskı ve makro ekonomik göstergesinin desteklemediği kurlardaki ani yükselişler. Bunu fırsat bilenler döviz kurlarının yükselmesine neden oldu. Fiyatlamada davranışlar bozuldu. Bunların yanında Türkiye’deki enflasyonun üçüncü sebebi beklentilerdir. Beklentiler bozuldu. Bir tarafta salgın sonra savaş, işletmeler stoklara girdi. Fiyatlar yükselecek diye fiyatlar öne çekildi.

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Bunlar yüzde 83’e gelmesine neden oldu. Emtia fiyatlarındaki sakinleşme, petrol fiyatlarında sakinleşme ve gıda fiyatlarında sakinleşme, enflasyon üzerindeki baskıyı azaltıyor. Sert frene basmıyoruz, artış hızının azalması lazım ki şuan bu noktalara geldik. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Önümüzdeki kış daha iyi bir kış olacak, geçen kış gibi olmayacak.”

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücret düzenlemesi gerçekten tarihsel nitelikte bir adımdır. Devrim diyebileceğimiz şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılmasıdır. Bu tarihsel bir şeydir.' ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, asgari ücrete dair şunları söyledi: Asgari ücret için aralıkta yeniden oturacağız. Önümüzdeki baharda sendikalarla yeniden toplu sözleşme görüşmelerimiz var. Ben sendikalara hep şunu söylüyorum ‘Hangi görüşü savunursanız savunun, emekçilerin haklarını dile getirdiğiniz sürece ben size yakınım’ Onlar da bu konuda gerçekten sorun çözmeye yönelik yaklaşımlarla geldiler bunun için de onlara teşekkür ediyorum.

Türkiye kalkındıkça toplumun her kesimi sosyal devleti daha fazla yanında hissedecektir. Tüm tahribatları uygulayacağımız politikalarla aşacağız. Ben her daim işçilerle beraberim. Türkiye Cumhuriyeti sermayenin devleti değildir. İşçiyi korumak bizim öncelikli görevimiz.

Asgari ücret zam oranı

Son dakika asgari ücret tahminleri

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu. Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

Asgari ücret 2023 zam oranı belli oldu mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. Henüz bir rakam telaffuz etmenin doğru olmadığını belirten Bakan Bilgin "Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" diye konuştu.

Bilgin, aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını söyledi. Bilgin, "20 bin lira olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım. Söylentiler gerçeği yansıtmıyor" dedi. EYT sorununun aralık başında çözüleceğini belirten Bilgin, "EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" diye konuştu REKLAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette aralık ayında en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı içerisinde Manisa’da devlet teşvik ve desteklerden 30 bin 799 işyeri ile 229 bin 969 sigortalı faydalanırken, 6661 sayılı yasa çerçevesinde 24 bin 540 işyerinin de asgari ücret desteğinden yararlandığı bildirildi.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar?

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu.

Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu rakam yüzde 67,78, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre ise yüzde 65 oldu. Bu 3 beklentinin ortalaması ise yüzde 68,95 oldu. Yani bu rakam 2022 yılının tamamı için enflasyon tahmini oldu.

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Asgari ücret-En düşük emekli maaşı hesaplama

Sabah'ta yer alan habere göre; en düşük emekli maaşı için asgari ücrete endeksli yeni bir formül gündeme geldi. Buna göre bu formül kabul görürse, en düşük emekli maaşı asgari ücretin belli bir oranı kadar olacak ve her yıl buna göre belirlenecek. Bu sistemle sadeleşme ve öngörülebirlik artacak.

Rakamlarla örnek vererek açıklayacak olursak:

Geçtiğimiz yıl net asgari ücret 2.825,90 TL iken en düşük emekli maaşı 1.500 TL seviyesindeydi. Bu rakam dönemin asgari ücretinin yüzde 53'ü kadardı. 2022 Ocak zammı döneminde asgari ücret 4.253,40 TL olarak belirlenirken, en düşük emekli maaşı devrim gibi bir kararla yüzde 66 artışla 2.500 TL'ye çıktı. Bu rakam asgari ücretin yaklaşık yüzde 59'una tekabül ediyordu. Temmuz zammı ile birlikte asgari ücret 5.500,35 TL'ye yükselirken, alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye yükseldi. Yani asgari ücretin yaklaşık yüzde 64'ü kadar bir rakam belirlenerek. Asgari ücret-En düşük emekli maaşı hesabı oransal olarak emekli lehine iyileştirildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 Ocak ayında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Bununla beraber eğer asgari ücret endeksli formül kabul görürse en düşük emekli maaşı yüzde asgari ücretin yüzde 60'ı ila 70'i arasında değişen bir oranla her yıl belli olacak.

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Buradaki oran sabit olarak belirlenebileceği gibi esnek olarak da kullanılmasının kolaylığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolünde olacak.

Asgari ücret zammıyla emekli maaşı en düşük ne kadar olur?

Daha açıklayıcı olmak adına düz rakamlarla örneklendirecek olursak;

Asgari ücretin yüzde 50 artışla 5.500 TL'den 8.250 TL'ye çıkarılacağını varsayalım. Buna göre;

Asgari ücret endeksli yüzde 60 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 4.950 TL,

Asgari ücret endeksli yüzde 70 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 5.775 TL olarak belirlecek.

Böylece en düşük emekli maaşı için de yeni karar almak gerekmeyecek. Sade bir sistemle kolay ayarlanabilir ve anlaşılabilir olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının başında toplanmaya başlanacak. Geçen yıl olduğu gibi 2023 asgari ücret zam oranı aralık ayının ortalarında belli olması bekleniyor.

Asgari ücret ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Haziran sonu itibarıyla enflasyon oranı yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre de yüzde 65'lik bir sene sonu enflasyonu ortaya çıkacağına yönelik öngörü açıklandı. Son 6 ayda yüzde 23'lük bir enflasyon farkı gözüküyor aslında. Bir önceki enflasyon 3 aylık toplam kümülatif yüzde 10 civarındaydı. Son 3 aya ilişkin açıklanacak enflasyonun da yüzde 13 ile yüzde 15 arasında gelmesi beklenmektedir.

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Bu kapsamda yüzde 3'lük bir aylık enflasyon beklentisinden bahsedebiliriz. Son 3 ayda mevsimsel etkilerin ve sebze fiyatlarındaki yükseliş beklentisi ile enflasyon yüksek çıkabilir ki enerji maliyetlerindeki yükseliş de bunun bir göstergesi aslında.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre asgari ücret ne kadar olur?

Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek. Merkez Bankası 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 65.2 olarak güncelledi. Bu tahmine göre şu oranlar ortaya çıkıyor. Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65.2 zam ile 7.026,62 liraya çıkabilecek.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren, asgari ücret, EYT, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasına ilişkin soruları cevapladı. Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti.

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ÖZGÜN Memur zammı son dakika haberi: 2023 emekli maaşları son durum ne, bugün bir açıklama oldu mu?