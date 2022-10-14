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Asgari ücrete zam geliyor: Asgari ücret ocak zammı ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret zammında geri sayım sürüyor. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıldı. Bu artış neticesinde yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu. 2023 yılına az bir süre kala ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken, hem Cumhurbaşkanı hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 2023 yılı asgari ücret zammına ilişkin umut veren açıklamalar gelmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşünde asgari ücret zammı için "Öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz." dedi. Peki asgari ücret ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar yükselecek? İşte 2023 asgari ücret zammı haberinin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret son dakika haberleri: Asgari ücrete zam oranı ne kadar olacak? 2023 asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret zammı 2023

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret zammı oranında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam miktarını belirlemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla temmuz ayında bir kez daha toplandı. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında yüzde 30 oranında yapılan zam ile 5 bin 500 TL olarak açıklandı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar bir kez daha Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? 2023 yılında yeni asgari ücret ne kadar olur? sorularına cevap arar oldu. Asgari ücret zammına ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. İşte 2023 asgari ücret zammı haberi.

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması:
Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı! Asgari ücret zammı nasıl olacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşünde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılacak olan zam oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

  • Erdoğan "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin" dedi.

2023 asgari ücret ne zaman belli olacak?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin ise, "Asgari ücret için aralıkta yeniden oturacağız. Önümüzdeki baharda sendikalarla yeniden toplu sözleşme görüşmelerimiz var. Ben sendikalara hep şunu söylüyorum ‘Hangi görüşü savunursanız savunun, emekçilerin haklarını dile getirdiğiniz sürece ben size yakınım’ Onlar da bu konuda gerçekten sorun çözmeye yönelik yaklaşımlarla geldiler bunun için de onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Asgari ücret 20 bin TL mi olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını söyledi. Bilgin, "20 bin lira olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım. Söylentiler gerçeği yansıtmıyor" dedi. EYT sorununun aralık başında çözüleceğini belirten Bilgin, "EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması

2023 asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari ücret tespitinin aralıkta yapılacağını, buna yönelik çalışmaların ilgililer tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

  • Erdoğan, şunları kaydetti: "Aralıkta tekrar değerlendirmeleri yapıp yeni bir adımı da inşallah yıl sonu itibarıyla atacağız ve bu konuda 2023'e girerken çok daha farklı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Hiç tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken artışın getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık, üzerimize aldık. Böylelikle üretimi korumuş olduk.

Devlet olarak çok ciddi bir fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri yılbaşında kaldırdık. Bu düzenleme ile işçi-memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave bir gelir avantajı sağladık. İşçilerimizin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalmasını engellemek bizim birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Tabii bu bir ara artış idi. Bunu zaten işçilerimiz de hakikaten ayırt ettiler ve bundan dolayı da bizlere hep şükranlarını ifade ettiler."

EYT ne zaman çıkacak?
EYT ne zaman çıkacak?

Ortalama asgari ücret oranı

  • 2006'da ortalama ücretin yarısı seviyesinde seyretmiş asgari ücret, pik yaptığı 2020 yılına kadar bu zaman aralığında sürekli ortalama ücret seviyesine yaklaşmıştır. 2021 yılında asgari ücretin enflasyona oranla artırılması halinde SGK verilerine göre aylık ortalama maaşın %80,79’una, TÜİK verilerine göre ise ise %93’üne tekabül edeceği öngörülmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Türkiye'de asgari ücret ile ilgili kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu almaktadır. İlgili komisyonda işçi, işveren ve devlet temsilcilerini içeren; her biri bir oy hakkına sahip 3 farklı taraf bulunmaktadır. Türkiye'de asgari ücret ile ilgili net tespit bu komisyonda gerçekleştirilmektedir. Komisyonda ilgili kararların kesinleşmesi için Oy Birliği yerine Oy Çokluğu aranmaktadır.

DİSK-AR tarafından 2017’de yapılan bir araştırmaya göre, son 18 yılda ilgili komisyonun aldığı 18 karardan 13’ü işveren ve devlet temsilcilerinin verdiği 2 oy ile alındı. Sadece 3 yılda işveren temsilcileri ile birlikte oy birliği elde edilmiştir. İşveren temsilcileri asgari ücret tespit komisyonun oy çokluğu yerine oy birliği kuralını benimsemesi gerektiğini savunmaktadır.

Asgari ücret net brüt tablosu
Asgari ücret net brüt tablosu

Asgari ücret ile çalışanlar dikkat: Emsal ücret tespiti yapılıyor

  • Yargıtay asgari ücretle çalışanları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kararda, "Uzun yıllar boyunca aynı işyerinde asgari ücretle çalışmaya devam edilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır." denildi. Kararı değerlendiren uzmanlar, benzer şekilde uzun yıllar asgari ücretle çalışmaya devam edenler için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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