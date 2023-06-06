Yeni dönemin ilk kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı 4 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş ve bayram ikramiyelerinin de bayram öncesi ödeneceğini de açıkladı.

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı tatiline ilişkin olarak “26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor." dedi.

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarına ilişkin, "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Çalışanlara işverenler tarafından ödenen minimum maaş tutarı, günlük bazda belirlenir. İşçilerin günlük kazancı hesaplanırken ise temel ihtiyaçlara ilişkin güncel piyasa fiyatları dikkate alınır. Belirlenen bu tutar üzerinden saat başı ücret hesaplaması yapılır. Ayrıca iş başı, haftalık veya aylık olmak üzere de minimum maaş ödemeleri ayarlanır. İşverenler, çalışanlarına yapılan güncel düzenlemelere bağlı kalarak verilebilecek minimum maaşı ödemekle yükümlüdür.

Çalışanlara yapılan minimum ücret ödemelerinin belirlenmesinde iş kolu ayrımı yapılmaz. Ayrıca yapılan gerekli maaş ayarlamaları sadece 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olan çalışanları kapsamaz. Bunun yerine her türlü işçinin çalıştığı bütün çalışma kollarını kapsayacak şekilde maaş düzenlemesi yapılır. Yasal olarak faaliyet gösteren tüm iş alanlarında çalışan bireylere belirlenen asgari maaşın ödenmesi zorunludur.

Asgari Ücreti Kim Belirler?

Çalışanlara ödenecek minimum maaş tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Asgari ücret belirleme görevini üstlenen bu komisyon, her yıl toplanır. Yapılan toplantılar neticesinde belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari maaş tutarı belirlenerek kamuoyu ile paylaşılır. İlgili komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından tespit edilen üyelerden birinin başkanlığında toplanır. Bahsi geçen komisyonda yer alan kişiler şöyledir:

ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı

Hazine Müsteşarlığı temsilcisi

En çok üye sayısına sahip işçi kuruluşundan 5 temsilci

En çok üye sayısına sahip işveren kuruluşundan 5 temsilci

Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından asgari maaş konusuyla ilgili dairenin başkanı veya yetkilendirilen bir görevli

Toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan en az 10 üyenin katılımı sonucunda oy çokluğu ile karar alınır. Yapılan oylamanın eşit çıkması hâlinde ise komisyon başkanının bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir. Söz konusu toplantılardan çıkan asgari maaş kararı kesindir. Bu karar bilgilere ve belgelere dayandırılarak verilir.



