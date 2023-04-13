Asgari ücret yüzde 20 oranında artarsa mevcut olan 8 bin 506 liralık ücret 10 bin 207 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 30 oranında artarsa mevcut olan 8 bin 506 liralık ücret 11 bin 57 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 40 oranında artarsa mevcut olan 8 bin 506 liralık ücret 11 bin 908 liraya çıkacak.