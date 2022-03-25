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Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ek zam var mı?

Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan duyuruda asgari ücretin 2022 yılında ne olacağı belli olmuştu. Ek zam hakkındaki sorulara Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi. Asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtıyla Asgari ücrete zam gelecek mi, ek zam var mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ek zam var mı?
Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ek zam var mı?

Asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı çalışanların merak konusu oldu. Yapılan görüşmelerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorulan sorulara cevap verdi. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? İşte detaylar.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

NATO Zirvesi sebebiyle katıldığı Belçika ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret sorularına şu şekilde yanıt verdi;

'Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.’

  • Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra “Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak.

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