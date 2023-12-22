Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 2024 yılında verilecek asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
BAKAN IŞIKHAN: 2024 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞLARININ YÜZDE 50 CİVARINDA ARTACAĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR
Bakanların yaptığı sunumların ardından soru- cevaplara geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir soru üzerine memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca memurlar için 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE, yüzde 33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkı ile birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" dedi.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.
Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.