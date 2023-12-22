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Herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi esas alınacak! Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması ile yüzde 50 zam ihtimali arttı!

Asgari ücrete yüzde 30 ila yüzde 50 arasında 5 zam tahmini öne çıkıyor. Bu tahminlere göre 2024'te asgari ücretin en az 14 bin en yüksek ise 18 bin lira arasında bir rakama yükselmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusunda herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesini ümit ettiklerini söyledi. Bakan Işıkhan, yeni yılda emekli maaşlarıyla ilgili de çalışmaların süreceğini açıkladı. İşte asgari ücrete ilişkin son detaylar...

11:44 - 22/12/2023 Cuma
DHA
Asgari ücret
Asgari ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 2024 yılında verilecek asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN IŞIKHAN: 2024 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞLARININ YÜZDE 50 CİVARINDA ARTACAĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR

Bakanların yaptığı sunumların ardından soru- cevaplara geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir soru üzerine memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca memurlar için 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE, yüzde 33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkı ile birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" dedi.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.

Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.


#asgari ücret
#memur maaşı
#emekli maaşı
#vedat ışıkhan
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Herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi esas alınacak! Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması ile yüzde 50 zam ihtimali arttı!